В Казани представили проект реставрации Макарьевской церкви, в которой находится СИЗО — видео

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Выпускники Казанского архитектурно-строительного университета (КГАСУ) представили свои проекты по нескольким объектам Казанской епархии РПЦ. В частности, был показан проект реставрации Макарьевской церкви, которая входит в комплекс зданий СИЗО №2, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

«Во-первых, мы попросим СИЗО переехать вообще с этого места исторического. Вернуть памятнику его историческую территорию», — рассказал сам автор проекта выпускник КГАСУ Егор Кузьмин.

Также молодые архитекторы предложили проекты восстановления церковной школы и строительства новой православной гимназии.

«Мы даем прививку молодому поколению, когда они реальными ручками, реальными ножками обследуют тот или иной памятник», — сказал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Напомним, что ФСИН планирует построить в Казани новый Следственный изолятор. Только на проект строительства СИЗО ведомство готово потратить более 100 млн рублей.