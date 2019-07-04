«Татнефть» прокомментировала решение отсудить у Елабуги конюшню и манеж

В ПАО «Татнефть» прокомментировали «Реальному времени» намерение отсудить у Елабуги конюшню и манеж. Арбитражный суд Татарстана начнет рассматривать иск компании к МКУ «Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района Татарстана» 26 июля.

— «Татнефть» реализует программу по развитию конного спорта и коневодства в Республике Татарстан, рассчитанную до 2020 года. Для этого создаются необходимая инфраструктура и возможности для воспитания юных спортсменов. Сегодня в конноспортивных школах «Татнефти» занимаются более 200 детей. Детская конноспортивная школа в Елабуге существует с 1997 года. Объекты (конюшни, манеж, и гаражи) в кратчайшие сроки были построены силами ПАО «Татнефть», их деятельность поддерживается компанией. Сегодня в КСШ постоянно занимаются не менее 40 детей, проживающих в Елабуге. «Татнефть» планирует модернизовать конноспортивную школу, превратив ее в современный объект европейского уровня, создав все условия для приобщения подрастающего поколения к верховой езде, к конному спорту, общению с лошадьми, — сообщили нашему изданию в ПАО «Татнефть».

Истец требует признать за ним права на здание конюшни площадью 926 кв. м, здание манежа площадью 1 473,4 кв. м, здание склада площадью 307,1 кв. м и здание гаража площадью 164,9 кв. м 1997 года постройки. Все объекты расположены в Елабуге и были построены в 1997 году, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.