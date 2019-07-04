В России почти за 300 млн рублей продают один из 500 выпущенных Bugatti Chiron

В России выставили на продажу гиперкар Bugatti Chiron, заявленная стоимость — 279 млн 500 тысяч рублей.

Автор объявления Максим пояснил «Реальному времени», что не является собственником автомобиля, причины продажи он не называет. С его слов, гиперкар находится в Катаре, стоимость указана уже с учетом официального ввоза в Россию. В объявлении, размещенном на портале auto.ru, указано, что год выпуска — 2018-й, пробег — 400 км. Двигатель — 1500 л.с.

По данным СМИ, всего в мире выпущено 500 таких автомобилей.

Напомним, ранее французская компания Bugatti представила на автосалоне в Женеве гиперкар La Voiture Noire. Автомобиль является самым дорогим в мире — его стоимость составляет 11 млн евро ($12,5 млн).