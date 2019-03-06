Bugatti представила самый дорогой в мире автомобиль и уже продала его

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Французская компания Bugatti представила на автосалоне в Женеве гиперкар La Voiture Noire.

Автомобиль является самым дорогим в мире — его стоимость составляет 11 млн евро ($12,5 млн), говорится в сообщении Bugatti Отмечается, что единственный экземпляр авто уже продан, но имя покупателя не называется.

La Voiture Noire создан на основе гиперкара Bugatti Chiron. Все детали машины изготовлены вручную. В ней установлен двигатель объемом 8 л и мощностью 1500 л. с. Автомобиль может разогнаться до 420 км/ч.

Ранее сообщалось, что Bugatti выпустит особую ограниченную серию автомобилей Chiron Sport к 110-летию бренда.