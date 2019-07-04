Завершилась санация банка «Открытие»

Банк «Открытие» подвел итоги работы по завершении процедур финансового оздоровления. Об этом было объявлено 2 июля 2019 года.



По итогам пяти месяцев этого года к моменту выхода из санации банк заработал 24,2 млрд рублей, что в четыре раза превышает финансовый результат всего 2018 года. Прогнозные показатели по чистой прибыли по результатам первого полугодия 2019 года — 28,8 млрд рублей. В пресс-службе банка сообщают, что, по данным на 1 июля, активы увеличились на 26%, до 1,76 трлн рублей, розничный кредитный портфель также прирос более чем на четверть — до 1,1 трлн рублей. Объем привлеченных средств клиентов также вырос на 64%, до 1,3 трлн рублей.

Напомним, от имени дочернего банка «ФК Открытие» Банк России подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам этой организации.

