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Центробанк намерен взыскать через суд с бывшего руководства «ФК Открытие» 290 млрд рублей

15:19, 03.07.2019
Центробанк намерен взыскать через суд с бывшего руководства «ФК Открытие» 290 млрд рублей
Фото: ldpr.ru

От имени дочернего банка «ФК Открытие» Банк России подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам этой организации.

Сумма исковых требований — 289,5 млрд рублей. Регулятор требует возместить убытки, которые получил во время финансового оздоровления банка. Иск появился в картотеке арбитражных дел 2 июля поздно вечером. Подробности иска не указаны, дата предварительного рассмотрения не назначена.

Напомним, ранее Центробанк объявил о завершении санации банка «ФК Открытие». Совет директоров регулятора принял решение остановить все меры по финансовому оздоровлению кредитной организации.

Экономика
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