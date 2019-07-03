Центробанк намерен взыскать через суд с бывшего руководства «ФК Открытие» 290 млрд рублей

От имени дочернего банка «ФК Открытие» Банк России подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам этой организации.

Сумма исковых требований — 289,5 млрд рублей. Регулятор требует возместить убытки, которые получил во время финансового оздоровления банка. Иск появился в картотеке арбитражных дел 2 июля поздно вечером. Подробности иска не указаны, дата предварительного рассмотрения не назначена.

Напомним, ранее Центробанк объявил о завершении санации банка «ФК Открытие». Совет директоров регулятора принял решение остановить все меры по финансовому оздоровлению кредитной организации.

