Минэкономики Татарстана рассказало об итогах первого полугодия реализации нацпроекта МСП

В Татарстане за первое полугодие увеличилось количество предпринимателей. Прирост составил 4,4 тысячи, на данный момент в республике 163,7 тысячи бизнесменов.

В Министерстве экономики Татарстана рассказали, что на 120,8% выполнен годовой план по количеству действующего портфеля микрозаймов НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан». Запланированный портфель микрозаймов составлял 477 единиц, по факту он уже достиг 576.

Годовой объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при поддержке Гарантийного фонда Татарстана, выполнен на 110,7%. Изначально поддержка планировалась на 2 223 млн рублей, в результате она оказана на 2 461,6 млн рублей. На 102,2% удалось выполнить полугодовой показатель по количеству субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году общий объем финансирования мероприятий нацпроекта МСП составит 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что врио руководителя исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов останется секретарем Совета по предпринимательству при президенте РТ.

