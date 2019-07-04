Наиболее активными в опросе по деловому климату в Татарстане стали жители Набережных Челнов

В Татарстане подведены итоги опроса предпринимателей о состоянии делового климата в муниципальных районах республики. Данные имеются в распоряжении «Реального времени».

По результатам исследования, наиболее активными стали жители Набережных Челнов (22,1%). Далее следуют жители Вахитовского и Приволжского (15,4%), Авиастроительного и Ново-Савиновского районов (11,1%), Советского (10,9%) и Кировского и Московского (10,7%) районов Казани.

Также высокий уровень наблюдается в Нижнекамске — 7%. В остальных районах Татарстана показатель находится ниже 4%.

Результаты опроса будут представлены на расширенном заседании Совета по предпринимательству.

Напомним, XII расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте Республики Татарстан пройдет сегодня, 4 июля. В мероприятии примут участие более 200 предпринимателей, а также руководители республиканских органов власти.