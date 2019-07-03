СМИ: контрразведка организовала проверку в войсковой части, где служили погибшие подводники

В войсковой части 45707 в Петергофе проводится проверка. В этой части служили все 14 офицеров, погибших на подводном аппарате.

Проверку организовали сотрудники военной контрразведки, сообщает РБК со ссылкой на источники. Также в части работают военные следователи.

Напомним, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что 14 членов экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за петербургской воинской частью.