СМИ: контрразведка организовала проверку в войсковой части, где служили погибшие подводники
В войсковой части 45707 в Петергофе проводится проверка. В этой части служили все 14 офицеров, погибших на подводном аппарате.
Проверку организовали сотрудники военной контрразведки, сообщает РБК со ссылкой на источники. Также в части работают военные следователи.
Напомним, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что 14 членов экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за петербургской воинской частью.Происшествия
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