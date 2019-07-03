Путин предостерег, что есть риск не построить половину из того, что запланировано в нацпроектах

Президент РФ Владимир Путин заявил о работе относительно нацпроектов:

— Если цены на строительство дорог будут расти, то мы и половины не построим из того, что запланировали в нацпроектах.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность за манипулирование или демпингование на государственных закупках, направленных на исполнение национальных проектов.

