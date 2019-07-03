Путин после общения с семьей из Челнов поручил изучить практику получения гражданства РФ в упрощенном порядке

Президент РФ Владимир Путин после общения с многодетной семьей беженцев из Украины, которые сейчас проживают в Набережных Челнах, поручил МВД России проанализировать правоприменительную практику получения гражданства страны в упрощенном порядке.

«Также при необходимости должны быть внесены предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций», — сообщается в телеграм-канале «Аппаратная».

Ответственными назначены руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, генпрокурор России Юрий Чайка, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Напомним, впервые семья беженцев из Украины подняла вопрос, связанный со сложностью получения российского гражданства, 20 июня во время Прямой линии. Сегодня стало известно, что некоторым членам этой семьи вручили российские паспорта.