Некоторым членам семьи беженцев из Украины, проживающим в Челнах, вручили российские паспорта

Сегодня в отделе полиции №3 «Центральный» УМВД России по Набережным Челнам торжественно вручили паспорта граждан РФ Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам, которые прибыли в Россию в 2014 году из района боевых действий на юго-востоке Украины.

После жалобы на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным семью в кратчайшие сроки включили в Государственную программу по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников. Это позволило троим детям Владимира Люльковича в упрощенном порядке приобрести российское гражданство, сообщает пресс-служба МВД.

На данный момент принимаются меры по закреплению правового статуса в отношении остальных членов его семьи.

После Прямой линии стало известно, что власти Татарстана помогут этой семье беженцев из Украины.