В Казани за травму инспектора ГИБДД водителю-лихачу на Chevrolet дали пять лет

В Ново-Савиновском райсуде Казани оглашен приговор в отношении водителя Алмаза Заутдинова, который в феврале этого года сбил сотрудника ГИБДД.

Его приговорили к пяти годам шести месяцам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В прениях гособвинитель Рамиль Гильмутдинов просил наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Вынесенный приговор подтвердили в пресс-службе Ново-Савиновского суда.

Кроме того, Алмаз Заутдинов лишен права управления транспортным средством на 1 год 10 месяцев 20 дней, добавляет пресс-секретарь Ново-Савиновского суда.

Напомним, 14 февраля в Казани задержали водителя автомобиля Chevrolet Cobalt, который сбил сотрудника ГИБДД. Машину под управлением Алмаза Заутдинова за нарушение правил дорожного движения попытались остановить сотрудники ГИБДД. Но он не стал подчиняться, в результате началась погоня.

Автомобиль остановился перед светофором на проспекте Ибрагимова. Когда сотрудник ГИБДД подошел к нему, водитель нажал на педаль газа и протащил полицейского по дороге.

После этого Заутдинов не справился с управлением и врезался во внедорожник. Сотрудник ГИБДД повредил колено и был госпитализирован, а нарушитель с места происшествия скрылся.

