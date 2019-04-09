В Казани суд оставил под стражей водителя, протащившего по дороге инспектора ГИБДД

Ново-Савиновский районный суд Казани сегодня продлил срок содержания под стражей Алмазу Заутдинову, который причинил травму инспектору ГИБДД.

Суд решил оставить Заутдинова в СИЗО до 14 мая, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что 13 февраля автомобиль Chevrolet Cobalt под управлением Заутдинова за нарушение правил дорожного движения попытались остановить сотрудники ГИБДД. Но он не стал подчиняться, в результате началась погоня.

Автомобиль остановился перед светофором на проспекте Ибрагимова. Когда сотрудник ГИБДД подошел к нему, водитель нажал на педаль газа и протащил полицейского по дороге.

После этого Заутдинов не справился с управлением и врезался во внедорожник. Сотрудник ГИБДД повредил колено и был госпитализирован, а нарушитель с места происшествия скрылся.



Заутдинова задержали на следующий день. Затем ему предъявили обвинение в покушении на жизнь представителя власти. В результате суд отправил Заутдинова в СИЗО на два месяца.