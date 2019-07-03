Более 30 жителей Уфы обратились в полицию, они остались без денег и турпутевок

В Уфе директор турфирмы исчезла с деньгами клиентов. Более 30 человек обратились с заявлением в полицию.

— По их словам, одна из туристических компаний города, получив деньги за предоставление туристических услуг, свои обязательства не выполнила и денежные средства не вернула. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили «Реальному времени» в МВД РБ.