Новости происшествий

16:12 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Более 30 жителей Уфы обратились в полицию, они остались без денег и турпутевок

15:40, 03.07.2019
Более 30 жителей Уфы обратились в полицию, они остались без денег и турпутевок
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе директор турфирмы исчезла с деньгами клиентов. Более 30 человек обратились с заявлением в полицию.

— По их словам, одна из туристических компаний города, получив деньги за предоставление туристических услуг, свои обязательства не выполнила и денежные средства не вернула. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили «Реальному времени» в МВД РБ.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров