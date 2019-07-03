Минниханов: РТ может оказать поддержку словацким предпринимателям, которые хотят развивать свой бизнес в РФ

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с руководителем парламента Словакии Андреем Данко. Они затронули тему развития бизнеса на территории России.

Так, в 2018 году товарооборот между Словакией и Татарстаном вырос на 23%, составил $540 млн.

«Татарстан может стать прекрасной площадкой для вхождения словацкого бизнеса на российский рынок», — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Он предложил развивать контакты на межпарламентском уровне, в сфере образования, культуры, спорта и туризма.

«Сегодня Татарстан ежегодно посещают более 3 млн туристов. Росту их числа способствуют большие международные мероприятия, проводимые в Казани, — чемпионат мира по футболу, Кубок конфедераций, чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Республику посещают порядка 80 тыс. туристов из стран ЕС. Но для увеличения туристического потока между Татарстаном и Словакией необходимы прямые авиарейсы», — сказал глава РТ.

