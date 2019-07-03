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В Татарстане самозанятый впервые заключил контракт на биржевой площадке

10:38, 03.07.2019
В Татарстане самозанятый впервые заключил контракт на биржевой площадке
Фото: pixabay.com

Сегодня между Министерством экономики РТ и самозанятым Алексеем Беловым был подписан контракт на изготовление и монтаж придверных табличек из алюминиевого профиля. Поставщик был выбран по итогам торгов на биржевой площадке, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

«Это первый контракт, заключенный самозанятым гражданином на биржевой площадке, и мы рады на собственном опыте показать пример как потенциальным заказчикам, так и фрилансерам, готовым предлагать свои услуги на биржевой площадке», — сказал министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

Всего на данный момент в Татарстане зарегистрировано 17 тыс. самозанятых граждан.

Напомним, что в начале апреля в системе «Биржевая площадка» Агентства по государственному заказу Татарстана появился ресурс для самозанятых.

1 июля стало известно, что число самозанятых в России превысило 120 тысяч.

Экономика Татарстан
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