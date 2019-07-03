Эксперт прогнозирует курс доллара на сегодня не выше 63,75 рублей

Вчера рубль закрылся на отметке в 63,29 руб./долл. Несмотря на ослабление российской валюты локальный фондовый рынок обновил очередной максимум и достиг отметки в 2809 пунктов.

Снижение темпов роста мировой экономики опять выходит на первый план факторов, определяющих аппетит инвесторов. Так индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в июне снизился до 52 пунктов с 52,7 пункта в мае. Аналитики ждали снижения до 52,6 пункта. Кроме этого индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в июне снизился до 49,4 пункта с 50,2 пункта в мае. Аналитики ждали снижения до 50 пунктов. На этом фоне азиатские фондовые рынке закрываются в минусе.

Добавим, что США сообщили о расширении списка европейских товаров на сумму до 4 млрд. долл., которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин считает, что сегодня рубль будет находиться под влиянием пессимистических настроений на фондовом рынке на фоне публикации статистики по снижению деловой активности, и прогнозирует курс USD/RUB на сегодня 62,85– 63,75.