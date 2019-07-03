Минздрав назвал основные причины женской смертности в России
Чаще всего жительницы России в трудоспособном возрасте (23,8%) умирают из-за новообразований. Данные приводят в Минздраве РФ.
На втором месте в списке занимают болезни системы кровообращения — 22,9%. Замыкает тройку причин смерти внешние обстоятельства — 19,2%.
Больше всего женщин умирает в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области, меньше всего — в Ингушетии, Дагестане и Чечне, передает «РГ» со ссылкой на ведомство.
В целом коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста в России составляет 209,4 на 100 тысяч человек. Статистика приводится за 2017 год — более свежих данных на текущий момент нет.
Напомним, вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.Общество
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