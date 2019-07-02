Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова констатировала глубокие проблемы страны в области демографии. На совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера СЗФО «Западный».

«Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек», — заявила зампред правительства.

Она отметила, что рождаемость падает, а смертность сокращается не достаточными темпами, передает ТАСС.

Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.

«В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику», — отметила Голикова.

По ее словам, после того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти.