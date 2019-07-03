Элвин Грей планирует открыть рестораны в Уфе и Казани

Певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, заявил о планах открыть рестораны в Уфе и Казани под собственным лейблом.

По его словам, в настоящее время уже выпускается брендовая продукция для слушателей, в том числе одежда.

«Мы изучаем, кто нас слушает, смотрит, настраиваемся под них и стараемся сделать нужную людям продукцию. Чтоб хоть какая-то частичка нас была с ними», — заявил Юльякшин в интервью «МК».

Певец пояснил, что в ресторане будут проводится фан-встречи, отметив, что там «будут встречаться все артисты, приезжающие с гастролями».

Напомним, ранее Радик Юльякшин заявил о планах вернуться в Москву в 2020 году.