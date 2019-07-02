Минкульт РФ намерен составлять рейтинг кинофикации регионов

Министр культуры Владимир Мединский объявил о планах составлять рейтинг кинофикации регионов. Таким образом Минкульт планирует повысить эффективность распределения бюджетных средств.

На совещании, посвященном эффективности функционирования кинотеатров, открытых при поддержке государства Мединский назвал главные показатели для этого рейтинга:

— общая посещаемость;

— выручка;

— процент показов отечественных фильмов.

Если регион займет одно из худших мест, его губернатор получит докладную с перечнем нарушений, передает «Интерфакс». Регионы, которые не устранили эти нарушения, больше не смогут участвовать в программе кинофикации.

Мединский призвал губернаторов искать частных операторов или ответственных управленцев и активнее обращаться в Фонд кино и Министерство культуры за консультациями.