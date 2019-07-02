Власти Самарской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

Правительство Самарской области объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в четырех районах региона. Причиной послужила угроза поражения растений саранчой.

В зоне риска оказались Новокуйбышевск, Чапаевск, а также Волжский и Красноармейский районы.

«По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернут штаб по ликвидации ЧС. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона готовит план по снижению возможных последствий», — говорится в сообщении пресс-службы региона.

Отмечается, что уже обработано 3,3 тысячи га пораженных участков. Также ведется авиахимобработка территории Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона вблизи Чапаевска.

В Минсельхозе утверждают, что ситуация находится под контролем.

Напомним, что ранее Россельхознадзор заверял о безопасности сельского хозяйства в Татарстане. В ведомстве убеждены, что республике нашествие саранчи не грозит еще 10 лет.