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Происшествия

По факту гибели моряков-подводников проводится доследственная проверка

18:06, 02.07.2019
По факту гибели моряков-подводников проводится доследственная проверка
Фото: mil.ru

Военными следственными органами СК России проводится доследственная проверка по факту гибели моряков-подводников.

По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение, сообщает СК РФ.

Напомним, при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ России.

Инцидент произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ. Сообщается, что пожар произошел на атомной подводной станции «Лошарик» (АС-12).

Происшествия
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