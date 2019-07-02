По факту гибели моряков-подводников проводится доследственная проверка
Военными следственными органами СК России проводится доследственная проверка по факту гибели моряков-подводников.
По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение, сообщает СК РФ.
Напомним, при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ России.
Инцидент произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ. Сообщается, что пожар произошел на атомной подводной станции «Лошарик» (АС-12).
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