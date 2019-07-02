Росавация назвала число забронированных билетов из Грузии до конца июля

На рейсы российских авиакомпаний из Грузии с 7 июля и до конца месяца забронировано 5 245 билетов.

Так, на рейсы «Уральских авиалиний» забронировано 2 298 билетов, «Аэрофлота» — 1 239 билетов, S7 — 888 билетов, «Победы» — 450 билетов, Red Wings — 194 билета, «Нордавиа» — 172 билета и «Северсталь» — 4 билета, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.



Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.

Ранее представители диаспоры Грузии в России обратились к российскому лидеру с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.