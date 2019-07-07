Делегация Татарстана во главе с Миннихановым примет участие в Международной промышленной выставке «Иннопром»

На 7 июля запланирован визит делегации Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым в Свердловскую область для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром».

Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. В 2019 году «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге в 10-й раз. Выставка будет работать с 8 по 11 июля, сообщается на официальном портале «Иннопрома».

Напомним, в прошлом году ПАО «КАМАЗ» принимало участие в IX Международной промышленной выставке «Иннопром-2018», которая состоялась в Екатеринбурге.

