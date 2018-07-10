КАМАЗ представил свою технику на «Иннопроме-2018» в Екатеринбурге

ПАО «КАМАЗ» принимает участие в IX Международной промышленной выставке «Иннопром-2018», которая проходит в Екатеринбурге.

В своей экспозиции компания представила несколько моделей автотехники. В их числе: КАМАЗ-6345-3101 (6х6), более знакомый под названием «Арктика», электробус второго поколения КAMAЗ-6282, а также самосвал КАМАЗ-65115 и газодизельный седельный тягач КАМАЗ-5490 NEО, сообщает пресс-служба производителя.



Напомним, выставку посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. После встречи с властями Свердловской области были подписаны соглашения об увеличении товарооборота между регионами.