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КАМАЗ представил свою технику на «Иннопроме-2018» в Екатеринбурге

10:22, 10.07.2018
КАМАЗ представил свою технику на «Иннопроме-2018» в Екатеринбурге
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» принимает участие в IX Международной промышленной выставке «Иннопром-2018», которая проходит в Екатеринбурге.

В своей экспозиции компания представила несколько моделей автотехники. В их числе: КАМАЗ-6345-3101 (6х6), более знакомый под названием «Арктика», электробус второго поколения КAMAЗ-6282, а также самосвал КАМАЗ-65115 и газодизельный седельный тягач КАМАЗ-5490 NEО, сообщает пресс-служба производителя.

Напомним, выставку посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. После встречи с властями Свердловской области были подписаны соглашения об увеличении товарооборота между регионами.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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