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Министр энергетики Саудовской Аравии спрогнозировал продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

06:57, 30.06.2019
Министр энергетики Саудовской Аравии спрогнозировал продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
Фото: pixabay.com

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех считает, что сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти будет продлена на девять месяцев.

«Я думаю, скорее всего, будет продление на девять месяцев» — сказал Халед аль-Фалех.

При этом министр выразил мнение, что рынок не нуждается в дальнейшем снижении добычи нефти, передает Reuters.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Японии, Россия и Саудовская Аравия договорились выступать за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на шесть или девять месяцев.

Напомним, что срок нынешнего соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти истекает сегодня, 30 июня. Сделка была заключена в декабре 2018 года.

ПромышленностьНефть
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