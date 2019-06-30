Министр энергетики Саудовской Аравии спрогнозировал продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех считает, что сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти будет продлена на девять месяцев.

«Я думаю, скорее всего, будет продление на девять месяцев» — сказал Халед аль-Фалех.

При этом министр выразил мнение, что рынок не нуждается в дальнейшем снижении добычи нефти, передает Reuters.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Японии, Россия и Саудовская Аравия договорились выступать за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на шесть или девять месяцев.

Напомним, что срок нынешнего соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти истекает сегодня, 30 июня. Сделка была заключена в декабре 2018 года.