Пресс-секретарь губернатора Красноярского края объяснила его слова о «качании прав»

Пресс-секретарь губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева прокомментировала высказывание Александра Усса в Канске.

«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди... Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации», — написала она в Facebook.

Ранее Усс встретился с местными жителями в Канске, который пострадал от паводка. На встрече одна из женщин спросила, что делать, если размоет недостроенную дорогу к населенному пункту.

«А если сейчас вода пойдет, размоет, нам вертолеты будут присылать?» — спросила женщина.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — ответил ей Усс.