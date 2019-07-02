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Красноярский губернатор жестко отреагировал на вопрос жительницы затопленного города: «Права хотите качнуть?»

11:29, 02.07.2019
Красноярский губернатор жестко отреагировал на вопрос жительницы затопленного города: «Права хотите качнуть?»
Фото: government.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с местными жителями в Канске, который пострадал от паводка. На встрече одна из женщин спросила, что делать, если размоет недостроенную дорогу к населенному пункту. Видео опубликовал Mash.

«А если сейчас вода пойдет, размоет, нам вертолеты будут присылать?» — спросила женщина.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — ответил ей Усс.

Также по словам губернатора, если дорогу размоет, то ее восстановят.

Стоит отметить, что вчера в Канске ввели режим ЧП из‐за наводнения.

ОбществоВласть
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