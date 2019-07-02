В Генпрокуратуре обнаружили выдачу людям с психическими отклонениями медсправок для вождения

Фото: Максим Платонов

По всей России прокуроры пресекают случаи выдачи медицинских справок для вождения людям, состоящим на учете с психическими отклонениями, алкогольной и наркотической зависимостью.

Также генпрокурор Юрий Чайка на заседании коллегии по вопросам безопасности дорожного движения сообщил, что в судебном порядке признавались запрещенными сайты, предлагающие продажу водительских прав без прохождения обучения, поддельные страховые полисы, пишет ТАСС.

Ранее специалисты МАДИ предложили внедрить в России систему мониторинга усталости водителей

Инженеры полагают, что она должна включать такие функции, как предотвращение засыпания с помощью различных сигналов; удаленный мониторинг физиологического состояния водителя; проверка психического состояния водителя, а также исключение состояния алкогольного опьянения.