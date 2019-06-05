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Специалисты МАДИ предложили внедрить в России системы мониторинга усталости водителей

07:23, 05.06.2019
Специалисты МАДИ предложили внедрить в России системы мониторинга усталости водителей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Грузовые автомобили и автобусы в России нужно снабдить системой мониторинга усталости водителя (СМУВ). Об этом заявили инженеры из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

В исследовании специалисты изучили существующие системы мониторинга и описали критерии, по которым стоит разработать перспективную СМУВ.

Инженеры полагают, что она должна включать такие функции, как предотвращение засыпания с помощью различных сигналов; удаленный мониторинг физиологического состояния водителя; проверка психического состояния водителя, а также исключение состояния алкогольного опьянения.

Связь с водителем, по задумке инженеров, должна быть организована через пульт управления, который будет сигнализировать о ситуациях, когда нужно изменить стиль вождения, остановиться для отдыха, а также будет формировать разрешение на последующий пуск двигателя.

В МАДИ считают, что обязательная установка таких СМУВ на грузовиках и автобусах будет способствовать снижению аварийности на дорогах, передает RT.

Ранее Госдума РФ приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди. Максимальное наказание составит до 15 лет лишения свободы.

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