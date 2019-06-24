Российские ученые разрабатывают собственную вакцину от полиомиелита

В России завершилось создание вакцины от полиомиелита, в настоящее время она проходит клинические испытания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в ближайшее время вакцина будет выведена на российский рынок. При этом она подчеркнула, что перед учеными также стоит задача создавать лекарства, защищающие сразу против нескольких инфекций.

«У нас есть большой исторический опыт создания подобных вакцин — есть вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка, в России она используется уже очень давно и дает прекрасный результат», — цитирует Попову «РИА Новости».

Глава ведомства в качестве примера привела российскую вакцину против кори, которая «дает очень хороший иммунитет».

Напомним, ранее сообщалось, что ученые России и Австрии в этом году могут создать первую в мире вакцину от аллергии на кошек.