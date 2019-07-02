В Башкирии появится памятник Василию Чапаеву

На берегу реки Белой в Башкирии установят памятник командиру 25-й дивизии Красной армии Василию Чапаеву.

Торжественное открытие запланировано на военно-историческом фестивале «Гроза над Белой», который пройдет в селе Красный Яр. Именно на этом месте 100 лет назад дивизия под командованием Василия Чапаева пересекла реку и двинулась на взятие Уфы.

В рамках мероприятия также состоится реконструкция боев, будут работать передвижные выставки музеев и интерактивные площадки исторических клубов, сообщают организаторы в официальной группе события в соцсетях.

Фестиваль «Гроза над Белой» пройдет с 6 по 7 июля. Вход для зрителей будет бесплатным.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Саратовской области Азаров открыли бюст татарского поэта Энвера Давыдова.