Бывший вратарь «Рубина» Сослан Джанаев может стать игроком ФК «Уфа»

Как стало известно «Чемпионату», российский вратарь Сослан Джанаев, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, интересен новичку Российской премьер-лиги «Сочи». При этом 32-летним футболистом активно интересуется еще один клуб чемпионата России, ФК «Уфа».

Ранее источник сообщал, что вратарем интересуются сразу несколько турецких клубов и «Легия».

Джанаев является воспитанником московского ЦСКА. Также за свою карьеру голкипер поиграл за «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». Вторую половину прошлого сезона Сослан провел в клубе «Медзь», куда перешел из казанского клуба в феврале на правах свободного агента.

Всего в составе польской команды Сослан принял участие в 7 матчах, в которых пропустил 13 мячей.

Отметим, что бывший голкипер сборной России пришел в казанский клуб в сезоне 2017/2018 из «Ростова». В составе «Рубина» Сослан сыграл 23 матча. В первой части нынешнего сезона РПЛ Джанаев сыграл в четырех матчах, пропустив большую часть сезона из-за травмы плеча.

