Суд продлил арест сестрам Хачатурян до 28 июля

Басманный суд Москвы продлил на месяц арест сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца.

Заседание состоялось в закрытом режиме в среду, 26 июня. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок «запрета определенных действий» увеличен до 28 июля, сообщает telegram-канал Baza.

Девушкам запрещено выходить в Интернет, появляться на улице в ночное время, а также общаться друг с другом.

Напомним, 28 июля 2018 года в доме на севере Москвы было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. В ходе допроса трое его дочерей признали свою вину и сообщили, что отец причинял им «моральные страдания».

