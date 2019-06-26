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Суд продлил арест сестрам Хачатурян до 28 июля

10:58, 26.06.2019
Суд продлил арест сестрам Хачатурян до 28 июля
Фото: pixabay.com

Басманный суд Москвы продлил на месяц арест сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца.

Заседание состоялось в закрытом режиме в среду, 26 июня. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок «запрета определенных действий» увеличен до 28 июля, сообщает telegram-канал Baza.

Девушкам запрещено выходить в Интернет, появляться на улице в ночное время, а также общаться друг с другом.

Напомним, 28 июля 2018 года в доме на севере Москвы было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. В ходе допроса трое его дочерей признали свою вину и сообщили, что отец причинял им «моральные страдания».

Общество
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