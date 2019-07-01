Индекс МосБиржи поднялся выше 2800 пунктов, это произошло впервые в истории
Индекс Московской биржи сегодня днем впервые достиг рубежа 2800 пунктов.
К 13.15 индекс МосБиржи вырос на 1,2%, до 2800,1 пункта, индекс РТС — на 1,2%,до 1397,49 пункта, пишет «Интерфакс».
Рост индексов произошел на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где США и Китай договорились не вводить новые пошлины и возобновить торговые переговоры.
Напомним, 3 июня индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше 2 700 пунктов.Экономика
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым