США пообещали не вводить новые пошлины на китайские товары

США больше не будут вводить новые пошлины на китайские товары. Соответствующее решение было принято по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.

«Американская сторона заявила, что больше не будет вводить новых пошлин на ввоз китайских товаров» — сообщает агентство «Синьхуа».

Также стороны договорились возобновить торговые переговоры.



Встреча Трампа и Си Цзиньпина продлилась 80 минут. Американский лидер назвал ее «великолепной» и подчеркнул, что страны вновь находятся «на правильном пути», передает Bloomberg.



Ранее сообщалось, что администрация США отложила повышение пошлин с 10 до 25% на ряд китайских товаров.

