В Зеленодольске появилось «кладбище» снесенных домов

Фото: Алексей Туганов

На улицу Машиностроителей в Зеленодольске свозят строительный мусор, образовавшийся после сноса домов, на земельный участок, расположенный между Зеленодольским машиностроительным заводом и частными жилыми домами.

«Кладбище» начало появляться около недели назад.

«Пока сюда привезли обломки только нескольких двухэтажек — и уже завалили почти целый гектар поля. Как вам такой «креативный» подход зеленодольских властей? Одно лечат (город наконец-то освобождают от развалин), а другое калечат!» — рассказал «Реальному времени» зеленодольский активист и председатель территориального самоуправления «Загородная» Алексей Туганов.

В исполкоме Зеленодольска сообщили, что участок, куда сваливают мусор, находится в муниципальной собственности и был определен муниципалитетом для временного складирования отходов, образующихся при сносе аварийных домов.

«Экологических проблем из-за этого не возникнет, потому что отходы — не токсичные, а участок находится за пределами жилого массива. Сельскохозяйственной деятельности на этой земле не ведется», — сказал начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского исполкома Денис Анисимов.



По его словам, здесь складируют обломки всех 190 сносимых в Зеленодольске аварийных домов, затем подрядная организация переберет строительный мусор, очистит его от стекла, веток и легко гниющего хлама, раздробит крупные камни, просеет их через специальную установку — грохот, и пустит на нужды района.

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».