СМИ: Росгвардию покинут еще два генерала
Директор департамента строительства Росгвардии генерал Валерий Дугинов, а также начальник управления по контролю за оборотом оружия генерал Леонид Веденов покинут свои посты.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее СМИ сообщили, что заместители главы Росгвардии Виктора Золотова — генерал-лейтенант Сергей Меликов и генерал-полковник Сергей Милейко — покинут свои должности. Также свой пост покинул заместитель директора Росгвардии, статс-секретарь Сергей Захаркин.ОбществоВласть
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