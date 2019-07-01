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СМИ: Росгвардию покинут еще два генерала

13:17, 01.07.2019
СМИ: Росгвардию покинут еще два генерала
Фото: kremlin.ru

Директор департамента строительства Росгвардии генерал Валерий Дугинов, а также начальник управления по контролю за оборотом оружия генерал Леонид Веденов покинут свои посты.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее СМИ сообщили, что заместители главы Росгвардии Виктора Золотова — генерал-лейтенант Сергей Меликов и генерал-полковник Сергей Милейко — покинут свои должности. Также свой пост покинул заместитель директора Росгвардии, статс-секретарь Сергей Захаркин.

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