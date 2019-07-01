МЧС предупредило жителей Башкирии о сильных ливнях

По прогнозу Гидрометцентра Башкирии, 2 июля в восточных районах республики ожидаются очень сильные ливни.

На дорогах ночью и утром будет туман, видимость составит менее 500 м, сообщает ГУ МЧС России по РБ. На территории республики синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, локально грозы. Возможен порывистый ветер до 17 м/с. Днем воздух прогреется до 17—22°С, сообщает ГУ МЧС России по РБ в Instagram.

Напомним, в Иркутской области из-за дождевых паводков был введен режим ЧС. В результате наводнения погибли семь человек. В четыре района области направили экспертов для оценки ущерба от паводков.