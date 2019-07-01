Зампред Пермского краевого суда станет судьей уголовной коллегии Верховного суда РФ
Высшая квалификационная коллегия судей выбрала зампреда Пермского краевого суда Евгения Рудакова судьей уголовной коллегии Верховного суда РФ.
Его кандидатуру поддержали зампред Верховного суда Владимир Давыдов и глава Совета судей Виктор Момотов, пишет «Право.ру».
Также на должность претендовал судья Приморского краевого суда Петр Карамышев.
Ранее Рудаков занимал посты в Краснокамском городском суде Пермского края и в Пермском краевом суде. Имеет второй квалификационный класс судьи.ОбществоВласть
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