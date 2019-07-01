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Зампред Пермского краевого суда станет судьей уголовной коллегии Верховного суда РФ

10:47, 01.07.2019
Зампред Пермского краевого суда станет судьей уголовной коллегии Верховного суда РФ
Фото: pixabay.com

Высшая квалификационная коллегия судей выбрала зампреда Пермского краевого суда Евгения Рудакова судьей уголовной коллегии Верховного суда РФ.

Его кандидатуру поддержали зампред Верховного суда Владимир Давыдов и глава Совета судей Виктор Момотов, пишет «Право.ру».

Также на должность претендовал судья Приморского краевого суда Петр Карамышев.

Ранее Рудаков занимал посты в Краснокамском городском суде Пермского края и в Пермском краевом суде. Имеет второй квалификационный класс судьи.

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