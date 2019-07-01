Ахметов: в Татарстане заготовлено 470 тысяч тонн кормовых единиц

На территории Татарстана заготовлено 250 тыс. тонн сена и 1,2 млн тонн сенажа — 470 тысяч тонн кормовых единиц. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме правительства.

Показатель заготовки кормовых единиц составляет 9 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову. По словам Ахметова, многие сельхозформирования уже завершили уборку первого укоса многолетних трав.

Также глава Минсельхоза РТ отметил Балтасинский, Атнинский и Сабинский районы, где плотность скота свыше 40 голов на 100 га сельхозугодий, передает пресс-служба президента Татарстана.

Кроме того, Ахметов добавил, что в этом году республика столкнулась с серьезной проблемой на озимом клине. Гибель озимых составила 39% от посеянной площади — 219 тысяч га. Ущерб составил порядка 1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РТ рассчитывает на финансовую помощь после крупной гибели озимых культур.