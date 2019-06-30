В России начинается производство С-500

Производство зенитных ракетных комплексов С-500 в ближайшее время стартует в России. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».

По его словам, комплексы поступят на вооружение, когда пройдут все необходимые испытания. Он подчеркнул, что они станут более современными, а также будет увеличена дальность стрельбы по сравнению с предшественниками.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Возможная эксплуатация — 25 лет.

Напомним, министр обороны Турции сообщил о начале развертывания российских С-400 в октябре.