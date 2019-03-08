Министр обороны Турции сообщил о начале развертывания российских С-400 в октябре

Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре.

Акар уточнил, что сейчас военные изучают, в каких регионах страны лучше установить комплексы, чтобы обезопасить население Турции.

При этом он добавил, что Турция продолжает переговоры с США о возможных поставках американских систем Patriot, передает Sputnik.

Ранее стало известно, что Россия поставит Турции комплексы С-400 к осени 2019 года. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара может приобрести у России зенитные ракетные системы С-500.