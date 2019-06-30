СМИ: Deutsche Bank собирается сократить до 20 тысяч сотрудников

Руководство Deutsche Bank планирует провести массовое сокращение своих сотрудников.

Покинут свои должности в первую очередь специалисты инвестиционного подразделения банка, а также американского подразделения и подразделения по торговле акциями и государственными облигациями за пределами Европы.

Всего сокращение затронет от 15 до 20 тысяч человек, что составляет от 16% до 22% от общего числа сотрудников, сообщает The Wall Street Journal.

Сокращения будут происходить в течение года. Пока вопрос о них продолжает обсуждаться в Deutsche Bank.

Стоит отметить, что в прошлом году банк сократил 7 тысяч сотрудников.

Напомним, в начале июня Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы.