СМИ: Deutsche Bank собирается сократить до 20 тысяч сотрудников
Руководство Deutsche Bank планирует провести массовое сокращение своих сотрудников.
Покинут свои должности в первую очередь специалисты инвестиционного подразделения банка, а также американского подразделения и подразделения по торговле акциями и государственными облигациями за пределами Европы.
Всего сокращение затронет от 15 до 20 тысяч человек, что составляет от 16% до 22% от общего числа сотрудников, сообщает The Wall Street Journal.
Сокращения будут происходить в течение года. Пока вопрос о них продолжает обсуждаться в Deutsche Bank.
Стоит отметить, что в прошлом году банк сократил 7 тысяч сотрудников.
Напомним, в начале июня Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы.ЭкономикаБанки
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