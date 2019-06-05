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Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

06:00, 05.06.2019
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Фото: pixabay.com

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, которые были оставлены в качестве залога по кредиту 2016 года.

Три года назад Венесуэла получила кредит в размере 750 млн долларов наличными от банка. Вскоре страна перестала выплачивать проценты. В результате кредитное учреждение прекратило действие соглашения до 2021 года, передает Bloomberg.

В Deutsche Bank отказались прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее появилась информация о вывозе из Венесуэлы 8 тонн золота. При этом с начала года золотой резерв страны на фоне ужесточения санкций со стороны США сократился на 30 тонн.

ЭкономикаБанки
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