На 99-м году жизни скончалась советская актриса Евгения Дембская

Советская актриса, народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.

Женщина умерла в субботу, 29 июня. Причина смерти не уточняется. Прощание с актрисой состоится 1 июля в одесском Театре музкомедии, уточнили в пресс-службе горсовета города.

Дембская работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного с 1953 года. Всего за ее плечами более 200 ролей.

Самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме «Белая акация», где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.

Напомним, ранее скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников.