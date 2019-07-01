На 99-м году жизни скончалась советская актриса Евгения Дембская
Советская актриса, народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Женщина умерла в субботу, 29 июня. Причина смерти не уточняется. Прощание с актрисой состоится 1 июля в одесском Театре музкомедии, уточнили в пресс-службе горсовета города.
Дембская работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного с 1953 года. Всего за ее плечами более 200 ролей.
Самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме «Белая акация», где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
Напомним, ранее скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников.Общество
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