В Оренбургской области ликвидировали сильный природный пожар

Спасатели потушили природный пожар на площади 20 гектаров на территории Новотроицка в Оренбургской области.

Пламя было ликвидировано днем в воскресенье, 30 июня. В тушении участвовали 229 человек и 58 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Также к тушению пожара были привлечены 58 волонтеров и силы и средства предприятий и организаций восточного Оренбуржья.

Напомним, в Оренбургской области на границе с Казахстаном начался сильный природный пожар в субботу, 29 июня. Пламя угрожало ряду населенных пунктов.