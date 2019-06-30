МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном дожде и грозе с порывистым ветром

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18 часов 30 июня до 6 часов 1 июля.



По информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром 1 июля местами на территории Республики Татарстан ожидаются сильный дождь, гроза с кратковременными усилениями юго-западного ветра порывами 15—20 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером в большинстве районов республики дождь, на востоке местами сильный. В некоторых районах возможна гроза, локально град. Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +17 до +22°С.

